Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Diebstahl aus Kfz

Nordwalde (ots)

Aus einem Renault Trafic haben unbekannte Täter an der Lange Straße in der Nacht von Mittwoch (10.04.) auf Donnerstag diverse Werkzeuge entwendet. Der Renault war in Höhe der Hausnummer 4 am Straßenrand geparkt. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendeten sie die Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell