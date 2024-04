POL-ST: Emsdetten - Verkehrsunfallflucht

Tecklenburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Wechter Straße in Brochterbeck ist am Donnerstagmittag (11.04.24) gegen 12.15 Uhr ein 9-jähriger Junge schwer verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Lengerich fuhr mit einem schwarzen BMW auf der Wechter Straße in Richtung Lengerich. Auf Höhe der Hausnummer 16 fuhr sie an einer Unfallstelle vorbei. ...

mehr