Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarm vertreibt Diebe

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Bleiche;

Tatzeit: 11.04.2024, 00.15 Uhr;

Ein Alarm hat mutmaßliche Pedelecdiebe in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in die Flucht getrieben. Die Unbekannten hatten das Elektrorad von einem Grundstück an der Straße "An der Bleiche" entwenden wollen. Dazu kam es gegen 00.15 Uhr; dabei lösten die Tatverdächtigen einen Alarm aus. Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Alle drei waren jugendlich und dunkel bekleidet, einer von ihnen trug eine Kapuzenjacke mit Fellkragen an der Kapuze sowie wie Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Seiten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell