Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter Pedelecfahrer gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Unfallzeit: 10.04.2024, 12.50 Uhr;

Mittwochmittag um kurz vor 13 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer den Radweg an der Alfred-Flender-Straße in Bocholt. Auf Höhe der Einmündung zur Feldstraße bemerkte er einen Pedelecfahrer hinter sich. Beim darauffolgenden Überholvorgang habe der Unbekannte mit seinem Pedelec die Fahrspur des Radfahrers leicht geschnitten. Infolgedessen stürzte der 15-jährige Bocholter und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht den Fahrer des unfallbeteiligten Pedelecs. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell