Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Werkzeuge bleiben bei Autoaufbruch zurück

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ridderstraße,

Tatzeit: zwischen 09.04.2023, 19.00 Uhr, und 10.04.2024, 07.00 Uhr;

Werkzeuge, elektronische Gerätschaften sowie Verpackungen von Getränken und Nahrungsmitteln blieben bei einem Autoaufbruch in Ahaus zurück. Der Täter hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Fahrzeuginnere eines VW Golf verschafft und an der Zündeinrichtung manipuliert. Offensichtlich gelang es nicht, den Motor des Cabriolets zu starten. Mutmaßlich ohne Beute flüchtete der Unbekannte. Zu dem Geschehen auf einem Kundenparkplatz einer Werkstatt an der Ridderstraße kam es zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

