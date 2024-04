POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Verkehrsunfall vor Krankenhaus

Bocholt (ots) - Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Dienstag eine Frau in Bocholt. Der Täter hatte sich gegen 12.00 Uhr unter einem Vorwand Zugang in die Wohnräume der Betroffenen verschafft: Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, dringend Sanitärarbeiten an der Wasserleitung vornehmen zu müssen. Der Mann bat die Bewohnerin, im Badezimmer abwechselnd warmes und kaltes Wasser fließen zu lassen. ...

