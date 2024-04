Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falscher Handwerker stiehlt Schmuck

Bocholt (ots)

Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Dienstag eine Frau in Bocholt. Der Täter hatte sich gegen 12.00 Uhr unter einem Vorwand Zugang in die Wohnräume der Betroffenen verschafft: Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, dringend Sanitärarbeiten an der Wasserleitung vornehmen zu müssen. Der Mann bat die Bewohnerin, im Badezimmer abwechselnd warmes und kaltes Wasser fließen zu lassen. Währenddessen würde er parallel in der Küche arbeiten. So konnte der Täter die Frau ablenken - als er die Wohnung verlassen hatte, fehlte ein Schmuckkästchen. Der Unbekannte war circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre Warnung vor dieser Masche. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter anderem auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. (to)

