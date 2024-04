Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Immingfeldweg/Westfalenring;

Unfallzeit: 09.04.2024, 11.35 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Stadtlohn. Die Radfahrerin querte gegen 11.35 Uhr vom Immingfeldweg kommend gerade den Westfalenring in Richtung Innenstadt, als der Wagen einer 69 Jahre alten Borkenerin kreuzte. Diese wollte vom Immingfeldweg nach rechts auf den Westfalenring in Richtung Eschstraße abbiegen. Auf der Fußgänger- und Radfurt kam es zum Zusammenstoß der ungleichen Fahrzeuge. Für beide zeigte die Apel grün. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden. Mit dem Rettungswagen ging es für die Stadtlohnerin in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell