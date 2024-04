Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht am Markt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Markt;

Unfallzeit: 09.04.2024, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr;

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Borken. Das Geschehen spielte sich am Markt ab, wo der dabei angefahrene grüne Kia zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr geparkt war. Der Verursacher war laut Zeugenangaben mit einem dunklen BMW unterwegs. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell