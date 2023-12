Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Im Foortweg in Neuschoo kam es am Sonntag zu einem Glätteunfall. Gegen 12.30 Uhr war eine 28-jährige VW-Fahrerin dort unterwegs und kam auf glatter Straße in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin aus Südbrookmerland landete in einem Graben. Die 28-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der VW musste jedoch mithilfe eines Krans vom Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden am Auto liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

