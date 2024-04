Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Lounge-Set entwendet

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: zwischen 08.04.2024, 19.05 Uhr, und 09.04.2024, 07.00 Uhr;

Gartenmöbel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Gemen von der Außenfläche eines Geschäfts gestohlen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein sogenanntes Lounge-Set, das aus mehreren Sesseln besteht. Zu der Tat kam es an der Otto-Hahn-Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell