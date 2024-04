Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl von Baustelle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hawerkämpe;

Tatzeit: zwischen 08.04.2024, 16.00 Uhr, und 09.04.2024, 06.30 Uhr;

Rund 100 Meter Kabel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken gestohlen. Der Tatort liegt auf einer Baustelle an der Hawerkämpe. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell