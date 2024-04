Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Trödelgeschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Sporker Ringstraße;

Tatzeit: zwischen 29.03.2024, 17.00 Uhr, und 08.04.2024, 15.00 Uhr;

Eine geringe Menge Bargeld in deutscher sowie ausländischer Währung und zwei Modelleisenbahnen haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt-Spork erbeutet. Um in das Geschäft für Trödelartikel zu gelangen, schlugen die Täter zwischen Karfreitag, 17.00 Uhr, und vergangenen Montag, 15.00 Uhr, ein Toilettenfenster ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

