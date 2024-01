Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Streit eskaliert

Am Dienstag kam es in Göppingen zu einer Auseinandersetzung zweier Männer.

Ulm (ots)

Die beiden Männer gerieten gegen 14 Uhr in der Bartenbacher Straße in Streit. Dieser führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 46-Jährigen und seinem 18-jährigen Kontrahenten. Beim Eintreffen der Polizei war die Schlägerei bereits beendet. Nach den Angaben einer Zeugin schlug wohl der Jüngere dem Älteren mit dem Griff einer Pistole auf den Kopf. Der erlitt dadurch eine Platzwunde. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Bei dem ebenfalls leicht verletzten 18-Jährigen war keine medizinische Versorgung erforderlich. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem 18-Jährigen gelang es noch vor dem Eintreffen der Beamten, die mutmaßliche Tatwaffe zu entsorgen. Diese wurde bei einer Durchsuchung bislang nicht aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

++++ 0051797 (JS)

