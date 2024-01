Ulm (ots) - An der Anschlussstelle BAB 7 Niederstotzingen kam es im Tagesverlauf zu Blockaden durch Traktoren, eine Auswirkung auf den Individualverkehr der BAB 7 bestand hierdurch nicht. An der B 30 wurden am Morgen die Anschlussstellen Biberach-Nord und Biberach-Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen durch ...

mehr