Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B311 - Bei Unfall verletzt

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer in Riedlingen einem Traktor hinten auf.

Ulm (ots)

Um 8.55 Uhr war ein Skoda-Fahrer auf der B311 in Riedlingen und in Richtung Ertingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 71-Jährige einem 45-jährigen Traktorfahrer hinten auf. Durch den Auffahrunfall erlitt die 68-jährige Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Skoda schätzt sie auf 6.000 Euro sowie am Traktor auf 3.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Der Traktor blieb fahrbereit.

++++ 0048260

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell