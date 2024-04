Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus an Wartehäuschen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus;

Tatzeit: zwischen 05.04.2024, 11.00 Uhr, und 08.04.2024, 07.00 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte am Wochenende das Glasdach einer Bushaltestelle in Ahaus beschädigt. Die Täter warfen nach ersten Erkenntnissen Pflastersteine auf den Unterstand. Mehrere Glaselemente gingen dadurch zu Bruch. Zu der Tat kam es an der Straße Hof zum Ahaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell