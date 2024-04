Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche in Büroräume

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Siegstraße und Am Hünting;

Tatzeiten: zwischen 06.04.2024, 20.30 Uhr, und 07.04.2024, 11.45 Uhr;

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bocholt mehrfach zugeschlagen. Zum einen verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Sporthalle an der Siegstraße. Durch ein Fenster drangen sie in die Büro- und Verkaufsräume ein. Nach aktuellen Erkenntnissen durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie einen Monitor. Zu dem Geschehen kam es zwischen 06.04.2024, 20.30 Uhr, und 07.04.2024, gegen 11.45 Uhr.

Auch bei der Geschäftsstelle eines Sportvereins brachen Unbekannte gewaltsam ein. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt und durchsuchten die Büroräume an der Straße Am Hünting. Ob etwas entwendet wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

