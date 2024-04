Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Bei Einbruch Zigaretten gestohlen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Fliegenmarkt;

Tatzeit: Nacht zum 08.04.2024;

In der Nacht zum Montag sind in Legden Unbekannte in einen Verbrauchermarkt eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Fliegenmarkt zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen Zigaretten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell