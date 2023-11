Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizeistation Edewecht Sachbeschädigung an der Friedhofskapelle in Westerscheps

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 05.-08.11.2023 wurde an der Friedhofskapelle in Edewecht-Westerscheps eine Fensterscheibe beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Edewecht, 04405/925960.

