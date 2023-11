POL-OL: +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++

Oldenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr kam es in der Achternstraße zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil dreier Heranwachsender (18,19,20 Jahre). Die Gruppe befand sich zu Fuß in der Innenstadt, als ihnen eine Gruppe von vier jungen Männern entgegenkam und sie "antanzte". Kurz darauf bemerkte einer der Heranwachsenden, dass ein Täter seine Geldbörse in der Hand hielt. Bei dem Versuch die ...

mehr