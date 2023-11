Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unfall zwischen PKW und Treckergespann in Eggeloge+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10.10 Uhr, kommt es auf der "Felder Straße" in Eggeloge zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW, der von einem 77jährigen Westersteder geführt wird, und einem landwirtschaftlichen Gespann, welches im Ernteeinsatz ist. Der PKW-Fahrer missachtet an der Einmündung der Straße "Westerkamp" die Vorfahrt des Gespanns und prallt mit der rechten Fahrzeugfront in das Frontanbauteil des Zugmaschine. Hierdurch wird der gesamte Frontbereich des PKW stark beschädigt und die Airbags im Innenraum werden ausgelöst. Glücklicherweise ist die zum Unfallzeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit weit unter der erlaubten von 100km/h, so dass der PKW-Fahrer nur leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Klinikzentrum gebracht wird. Während am Trecker kein Schaden entsteht, wird der PKW durch die Polizei als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft, die Schadenshöhe dürfte etwa 15000 Euro betragen.

