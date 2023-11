Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Zwei aufgeklärte Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet; Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tage, dem 02.11.2023, kam es in Westerstede zu zwei Verkehrsunfallfluchten. In beiden Fällen konnte die Polizei die Unfallverursacher feststellen.

Gegen 15:00 Uhr stellt ein zunächst unfallflüchtiger Fahrzeugführer seinen Pkw auf dem Gehweg Am Rechter, Ecke Hermannsplatz, ab. Beim Verlassen der Örtlichkeit setzt der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wird durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unmittelbar danach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen kann der Unfallverursacher kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes angetroffen werden.(1417668)

Gegen 19:00 Uhr befahren zwei Pkw hintereinander die Straße Am Esch in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Breslauer Straße muss der vorausfahrende Westersteder seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersieht die hinter ihm fahrende Fahrzeugführerin und fährt auf den abbremsenden Pkw auf. Danach setzt die Unfallverursacherin ihren Pkw gegen eine Straßenlaterne. Durch den Unfall werden beide Pkw sowie die Straßenlaterne beschädigt. Zudem wird die Unfallverursacherin leicht verletzt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernt sich die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Kurze Zeit später wird auf der Augustfehner Straße, 26670 Uplengen, ein neben der Fahrbahn stehender Pkw mit erheblichen Beschädigungen im Frontbereich gemeldet. Hierbei handelt es sich um den unfallflüchtigen Pkw. Da in der Atemluft der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden kann, wird eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wird der Führerschein beschlagnahmt.(1418893)

In beiden Sachverhalten werden gegen die Unfallverursacher Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die einen der Verkehrsunfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter 04488/833-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell