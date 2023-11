Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruchgeschehen im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus am Herrenweg kam es bereits am Dienstag, den 31.10. Die dreisten Täter nutzten das Halloween Geschehen für ihre Geschicke aus. Während ein unverkleideter Mann an der Wohnungstür klingelte und die lebensälteren Geschädigten nach Süßigkeiten fragte, hebelte ein Mittäter ein Fenster des Hauses auf und betrat die Wohnung. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Schaden am Fenster wird auf ca. 300EUR beziffert. Die Ermittlungen dauern an. (1409351)

Ein weiterer Einbruch der etwas besonderen Art ereignete sich im Zeitraum vom 28.10-01.11 am Stadthafen. Hier verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufbrechen eines Schlosses Zutritt zum Inneren eines Hausbootes. Aus diesem entwendete er u.a. einen Holzofen, Angelausrüstung sowie ein Solarpaneel. Der entstandene Schaden wird 800EUR geschätzt. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtung insbesondere zum Abtransport der recht sperrigen Gegenstände gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1410468)

