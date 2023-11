POL-OL: +++ Sachbeschädigungen an PKW +++

Oldenburg (ots) - Zu einem Einbruch in das Tierheim Oldenburg kam es am vergangenem Wochenende, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Mitarbeiter des Tierheim Oldenburg bemerkte am Montagmorgen, den 30.10.2023, einen Einbruch in das Oldenburger Tierheim an der Nordmoslesfehner Straße. Beim Betreten des Heimes stellte er fest, dass sich offenbar Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Tierheim ...

