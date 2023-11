Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede: Lkw gerät in den Straßengraben ++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

++ Westerstede: Lkw gerät in den Straßengraben ++ Am 06.11.2023 um ca. 09:50 Uhr kommt es auf der Neuenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 28-jähriger Edewechter befährt diese zum Unfallzeitpunkt mit seinem Lkw in Richtung Neuenburg. Kurz vor der Ortschaft Jührdenerfeld gerät er auf gerader Strecke leicht nach rechts von der Fahrbahn auf die unbefestigte Berme. Diese gibt aufgrund des hohen Gewichtes umgehend nach, der Lkw rutscht so weiter nach rechts von der Straße ab und kommt auf der Seite in einem Straßengraben zu liegen. Der Fahrzeugführer kann sich mit Hilfe einer Zeugin selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bezüglich der Gefahr eines im Erdreich verlaufenden Starkstromkabels kann durch den zuständigen Stromversorger Entwarnung gegeben werden. Aufgrund der komplizierten Bergung wird die Neuenburger Straße an der Unfallstelle zwischen 13:00 Uhr und 16:45 Uhr voll gesperrt. (1432035)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell