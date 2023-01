Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 kam es in der Renzstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Mercedes. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer übersah beim Abbiegen in die Renzstraße den, auf dem Radschutzstreifen fahrenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der 29-Jährige zu Boden und wird leicht verletzt. Der Akku des Pedelecs war nach dem Unfall nicht mehr funktionsbereit, am Mercedes entstand kein Schaden.

