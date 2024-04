Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Gestürzt und verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Dierteweg;

Unfallzeit: 07.04.2024, 13.40 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Sonntag in Isselburg bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 50-Jährige hatte gegen 13.40 Uhr den Dierteweg aus Richtung Isselburg kommend außerorts befahren. Auf dem drei Meter breiten Wirtschaftsweg kam den Angaben der Geschädigten zufolge ein Pkw entgegen. Der Fahrer sei mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit so nahe an ihr vorbeigefahren, dass die Frau erschrak und in der Folge stürzte. Der Unbekannte entfernte sich, kam kurz darauf zurück und fuhr nach einem Wortwechsel weiter. Der Mann sei etwa 30 Jahre alt gewesen und habe einen Bart getragen; er war unterwegs mit einem älteren grauen Peugeot. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell