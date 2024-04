POL-BOR: Bocholt - Randalierer gesucht

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar; Tatzeit: 06.04.2024, zwischen 10.00 Uhr und 19.15 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Samstag in Gronau. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude an der Straße Auf der Sunhaar. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zu der Tat kam es zwischen Samstagmorgen und ...

