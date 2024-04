Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ottostraße;

Unfallzeit: zwischen 05.04.2024, 18.30 Uhr, und 07.04.2024, 08.55 Uhr;

Als sie am Sonntagmorgen zu ihrem geparkten Pkw zurückkehrt, muss eine Bocholterin feststellen, dass dieser an der Beifahrerseite Beschädigungen aufweist. Abgestellt hatte sie den schwarzen Opel am Freitagabend an der Ottostraße. Zu dem Verkehrsunfall muss es zwischen 05.04.2024, 18.30 Uhr, und 07.04.2024, 08.55 Uhr, gekommen sein. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell