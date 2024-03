Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Jugendliche schlagen auf männliche Person ein

Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es in der Gothaer Innenstadt zu einem Angriff durch einen unbekannten Täter gegen einen 36-jährigen Gothaer. Der Streit verlagerte sich bis zu einer Straßenbahnhaltestelle am Bertha-von-Suttner-Platz. Hier griffen mehrere augenscheinlich Jugendliche den Gothaer mit Schlägen an. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0082633/2024 zu melden. (dg)

