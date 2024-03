LPI-GTH: Ein Bier zu viel

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend befuhr eine 49jährige Radfahrerin den Landwirtschaftsweg zwischen Holzhausen und Haarhausen. Vermutlich aus Schreck vor einer Spaziergängerin mit Hund kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Am Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. (tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr