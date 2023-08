Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Absichtlich Mülltonnen umgefahren

Wasbüttel/ Gifhorn (ots)

In Wasbüttel und Gifhorn wurden in der vergangenen Nacht durch Unbekannte absichtlich blaue Mülltonnen umgefahren. Bei der Polizei Meine wurden zwei solcher Fälle angezeigt, der eine ereignete sich im Ahornring, der zweite im Waldweg. Bei beiden Taten wurden in der jeweiligen Straße mehrere, zur Leerung an den Straßenrand gestellte Mülltonnen mit einem Auto angefahren, sodass diese Tonnen anschließend umfielen. Jedoch wurden dadurch auch die abgestellten Autos der Meldenden und ein Grundstückszaun beschädigt. Die Polizei Gifhorn wurde am heutigen Morgen in den II. Koppelweg gerufen. Auch hier lagen diverse blaue Tonnen auf der Straße, auch diese Tonnen wurden den Ermittlungen nach absichtlich angefahren. Ein geparktes Auto wurde dadurch ebenfalls beschädigt.

Die Beamten leiteten in allen Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Zu den Taten, die sich zwischen 20:00 Uhr am Mittwochabend und 06:00 Uhr am heutigen Morgen ereigneten, werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell