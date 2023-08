Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzte nach Dooring-Unfall

Calberlah (ots)

In Calberlah wurde eine 69-Jährige am gestrigen Dienstag bei einem sogenannten Dooring-Unfall verletzt. Dieser ereignete sich gegen 12:30 Uhr. Die Frau fuhr mit ihrem E-Bike auf der Straße Am Meelfeld an einem geparkten Auto vorbei. Genau in diesem Moment öffnete die 29-jährige Fahrerin die Tür, sodass die Radfahrerin nicht mehr reagieren konnte und mit der Tür zusammenstieß. Sie stürzte, verletzte sich im Bereich des Abdomens und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Diese Dooring-Unfälle sind ein der Polizei bekanntes Phänomen. Es sind Unfälle bei denen, wie oben beschrieben, Fahrradfahrer oder auch Fahrer eines E-Scooters von der geöffneten Tür eines Kraftfahrzeugs erfasst werden. Diese Unfälle können durch Umsicht von Personen in Kraftfahrzeugen vermieden werden, ein einfaches Hilfsmittel ist der "Holländische Griff". Beim Aussteigen wird dabei die Tür mit der Hand geöffnet, die vom Griff weiter entfernt ist. Also auf der Fahrerseite mit der rechten Hand die Tür öffnen und auf der Beifahrerseite mit der linken Hand. So dreht sich der Körper, das Sichtfeld erweitert sich und Radfahrende werden rechtzeitig erkannt. Zudem kann ein langsames Öffnen der Tür Herannahende rechtzeitig aufmerksam machen, sodass ein Bremsen oder Ausweichen den Unfall verhindert.

