LPI-GTH: Einbruch in Stadthalle - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hat Samstagnacht in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:30 Uhr versucht einen Parkscheinautomat in Arnstadt, Fasanengarten aufzubrechen. Hierzu hebelte der Unbekannte am oberen Teil des Automaten, so dass er in den Automat schauen und greifen konnte. An die Geldkassette gelangte der Täter jedoch nicht. Auch der Versuch am unteren Teil des Automaten zu hebeln brachte keinen Erfolg, ...

