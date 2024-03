Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkscheinautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat Samstagnacht in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:30 Uhr versucht einen Parkscheinautomat in Arnstadt, Fasanengarten aufzubrechen. Hierzu hebelte der Unbekannte am oberen Teil des Automaten, so dass er in den Automat schauen und greifen konnte. An die Geldkassette gelangte der Täter jedoch nicht. Auch der Versuch am unteren Teil des Automaten zu hebeln brachte keinen Erfolg, so dass der Unbekannte den Tatort ohne Beute mittels mitgeführten Fahrrad wieder verließ. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0082235/2024). (dl)

