Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ehemalige Schule- Zeugen gesucht

Ilmenau OT Gehren (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter betraten in der Nacht vom 28.03.24 zum 29.03.24 das vollständig umfriedete Grundstück der alten Schule in der Theodor-Neubauer-Straße in Gehren. In der Folge beschädigten der oder die Unbekannten ein Fenster der alten Schule derart, dass sie ins Gebäudeinnere gelangten. Im Inneren der alten Schule wurden weitere Türen gewaltsam aufgebrochen. Entwendet wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0081897/2024 zu melden. (dl)

