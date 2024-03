Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstagabend parkte ein 37-Jähriger seinen BMW gegen 22:15 Uhr in der Treboniusstraße. Als er am nächsten Tag gegen 09.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter das Fahrzeug mutwillig beschädigte und einen Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR hinterließ. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03691-261124 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden (Bezugsnummer 0081970/2024). (mb)

