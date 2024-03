LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz

Amt Wachsenburg (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 27.03.24, 16:30 Uhr bis 29.03.24, 10:00 Uhr in einen Garten der Gartenanlage Pörlitz in Ichtershausen ein. In der Folge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam über das Fenster Zutritt zur Gartenlaube und entwendeten aus dieser einen Akkuschrauber. Am Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 20,- Euro. Zeugenhinweise werden unter der ...

