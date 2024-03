Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Schmerbach/Seebach (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei Eisenach und Gotha über einen Verkehrsunfall zwischen Schmerbach und Seebach informiert. Hier ist ein Mitsubishi SUV eines 18jährigen Fahrers nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Im Fahrzeug befanden sich weiterhin noch zwei 18jährige und ein 16jähriger. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 20.000,- Euro. Neben einem Rettungshubschrauber, mehreren Rettungswagen und dem Notarzt kam auch die Feuerwehr Sättelstädt zum Einsatz. Die Polizei Gotha übernahm die abschließenden Ermittlungen zur Unfallaufnahme.(AS)

