LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt mit mehreren Unfällen

Mühlberg (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Yamaha Motorrades die L1045 von Röhrensee in Richtung Mühlberg. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam fortfolgend zu Fall. Der 27-Jährige sowie sein 14-jähriger Sozius wurden dabei schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd) ...

