LPI-GTH: Diebstahl aus Rohbau- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen dem 26. März, 18.00 Uhr und gestern, 15.00 Uhr zu einem Autohaus in der Weimarer Straße. In der weiteren Folge wurden durch den oder die Täter mehrere ausgestellte Pkw beschädigt, sodass ein Schaden von circa 25.000 Euro entstand. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0080559/2024) ...

