Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt

Ilmenau (ots)

Samstagnacht gegen 02:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau einen Pkw VW Polo, an welchem selbst gemalte Pappschilder als Ersatz für die amtlichen Kennzeichen angebracht waren, in Ilmenau Am Technikum. Der Fahrzeugführer konnte den originalen Fahrzeugschein vorlegen und gab an, dass ihm die Kennzeichen entwendet wurden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem 27-jährigen VW-Fahrer verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin und Opiaten. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahren unter Einfluss berauschender Mittel verantworten. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell