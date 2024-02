Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwarzen Mercedes geschrammt und geflüchtet

Niederdorfelden (ots)

Schwarzen Mercedes geschrammt und geflüchtet - Niederdorfelden

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher als dieser am Mittwoch einen schwarzen Vito in der Straße "Die Landwehr" (einstellige Hausnummern) streifte und anschließend flüchtete. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen schwarzen Mercedes gegen 10 Uhr am Fahrbahnrand und musste gegen 17 Uhr Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite feststellen. Zeugen werden gebeten unter der Rufnummer 06183 91155-0 Kontakt zu den Beamten der Unfallfluchtgruppe aufzunehmen.

Offenbach, 01.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell