Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtasche aus Porsche geklaut: Hinweise erbeten; Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Sittenstrolches; Trickbetrüger gehen leer aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste 16-Jährige wieder da - Offenbach

(cb) Die seit Donnerstag, 18. Januar 2024, vermisste 16-Jährige aus Offenbach (wir berichteten) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die öffentliche Fahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

2. Pfeffersprayattacke an Bushaltestelle gegen 71-Jährigen: Hinweise zu Unbekanntem mit weißer Jacke erbeten - Offenbach

(lei) Für einen 71 Jahre alten Mann endete am Mittwoch eine zunächst gewöhnliche Busfahrt letztlich mit einem kurzen Aufenthalt in einem Krankenhaus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging dem folgender Geschehenshergang voraus: Der Senior war am späten Abend mit der Buslinie 105 unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen im Bus in einen verbalen Streit mit einem unbekannten Mann geriet. Der Disput eskalierte dann dergestalt, dass der Unbekannte den Offenbacher zunächst trat. Als beide gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle "Wilhelmsplatz" ausstiegen, attackierte der Kontrahent den 71-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray, wodurch der Rentner Augenreizungen erlitt und er zur weiteren Behandlung vorübergehend in die Klinik kam. Der Unbekannte, der kurze Haare hatte und eine weiße Jacke trug, flüchtete anschließend zusammen mit anderen Männern, mit denen er offenbar in Begleitung war, in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat, sowohl im Bus, als auch an der Bushaltestelle, melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

3. Handtasche aus Porsche geklaut: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Aus einem schwarzen Porsche, der in der Ludwigstraße (40er Hausnummern) parkte entwendeten bislang unbekannte Täter am Mittwochnachmittag, gegen 19.50 Uhr, eine Handtasche mitsamt Geldbörse. Wie die Täter die Handtasche aus dem verschlossenen Fahrzeug klauen konnten ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Sittenstrolches - Langen

(lei) Weil er sich unsittlich gegenüber zwei Jugendlichen gezeigt haben soll, hat die Polizei am Mittwochabend einen 48-Jährigen vorläufig festgenommen und gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung (§ 183 Strafgesetzbuch) eingeleitet. Die beiden 14- und 15-Jährigen waren gegen 20.50 Uhr am Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz unterwegs, als sie auf den Mann aufmerksam wurden, der in dem Moment im Bereich einer Turnhalle mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert und Blickkontakt zu den Minderjährigen gesucht haben soll. Diese riefen dann an einen Passanten hinzu, der anschließend die Polizei verständigte. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten holten den leicht alkoholisierten Langener dann aus seiner Anonymität heraus und nahmen ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Dienststelle. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt.

5. Mercedes gestreift und geflüchtet - Mühlheim

(cb) Ein silberner Mercedes parkte am Montagnachmittag in der Mozartstraße (einstellige Hausnummern), als dieser gegen 16.50 Uhr vermutlich durch einen weißen SUV beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach streifte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den silbernen Mercedes, hielt kurz an und flüchtete anschließend vom Unfallort. An dem silbernen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Mühlheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.

6. Wer sah die Unfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße? - Hainburg

(cb) Am vergangenen Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Geschwister-Scholl-Straße (10er Hausnummern) geparkten VW Golf und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Sonntag 17 und 20.30 Uhr wurde der schwarze Wagen offenbar beim Ausparken beschädigt. Der Golf wurde an der vorderen Stoßstange sowie dem Kotflügel links und einer Felge beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 5.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

7. Trickbetrüger gehen leer aus - Hainburg

(cb) Dreiste Trickbetrüger gaben sich am Mittwoch per "WhatsApp" bei einem 72-jährigen Rentner aus Hainburg als vermeintlicher Sohn aus und forderten ihn auf, mehrmals größere Summen Bargeld zu überweisen. Der Hainburger tätigte die Onlineüberweisungen und überwies mehr als 8.000 Euro an die Betrüger. Der richtige Sohn wurde von seinem Vater noch rechtzeitig über die Überweisungen informiert und konnte bei der Bank den Geldtransfer noch rechtzeitig stoppen. Die Polizei rät in Zusammenhang mit "WhatsApp" Betrügereien:

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer oder sogar persönlich nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt

- Seien Sie generell misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste Geldforderungen erhalten.

- Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für das Polizeipräsidium Südosthessen erreichen Sie die Ansprechpartner unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder per E-Mail unter der Adresse beratungsstelle.ppsoh@polizei.hessen.de.

8. Exhibitionist auf Brücke - Mainhausen

(cb) Ein 30 bis 35 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochnachmittag auf der Kilianusbrücke vor einer Fußgängerin entblößt. Die Frau aus Mainhausen überquerte gegen 17.15 Uhr die Brücke als sich der circa 1,75 Meter große Mann unvermittelt die Hose sowie die Unterhose herunterzog und sich in schamverletzender Weise zeigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 01.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell