POL-OF: Pärchen beraubt 20-Jährigen im Schlosspark: Kripo bittet um weitere Hinweise; Unbekannte Täter stehlen Werkzeug von Baustelle; Nach Garageneinbruch: Weitere Hinweise zu Einbrecher-Duo erbeten

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Pärchen beraubt 20-Jährigen im Schlosspark: Kripo bittet um weitere Hinweise - Hanau

(lei) Wegen Raubes zum Nachteil eines jungen Mannes ermittelt derzeit die Hanauer Kriminalpolizei, wobei die Beamten nun gezielt um Täterhinweise zu einem hier agierenden Pärchen bitten. Der Hanauer war am Montagabend, gegen 19 Uhr, im Schlosspark unterwegs, als er von einem unbekannten maskierten Mann, der einen roten Jogginganzug trug, zunächst angesprochen und mit der Forderung, sein Mobiltelefon herauszugeben, prompt zu Boden gestoßen wurde. Zusammen mit seiner Begleiterin, die wohl mit einer Wellensteyn-Jacke und ebenfalls mit einem Tuch im Gesicht bekleidet war, traten und schlugen beide anschließend auf den am Boden liegenden 20-Jährigen ein, ehe sie mit dem Handy des Opfers in unbekannte Richtung flüchteten. Weitere Hinweise zur Tat sowie den Flüchtigen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unbekannte Täter stehlen Werkzeug von Baustelle - Bruchköbel

(sf/lei) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem aufgebrochenen Baustellencontainer in der Bahnhofstraße 70 zahlreiche Werkzeuge in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 7.30 Uhr durchtrennten die Langfinger zunächst den Bauzaun des komplett umzäunten Baustellenareals und verschafften sich somit Zugang zu dem dort stehenden Container. Die zuständige Hanauer Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben und bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Nach Garageneinbruch: Weitere Hinweise zu Einbrecher-Duo erbeten - Ronneburg

(lei) Die Polizei in Hanau bittet um weitere Hinweise zu zwei noch unbekannten Personen, die am frühen Dienstagmorgen in eine Garage eines Anwesens in der Straße "Am Helgenhaus" eingedrungen waren. Bisherigen Informationen zufolge brachen die beiden Kriminellen, die jeweils mit einem Kapuzenpullover sowie einer dunklen Jacke bekleidet waren, gegen 1.50 Uhr in die Garage ein und nahmen kurz darauf über eine Hecke in unbekannte Richtung Reißaus. Da sie nichts entwendet hatten, nimmt die Polizei an, dass sie bei der Tatausführung offenbar gestört wurden. Hinweise zu dem Duo bitte an die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

Offenbach, 31.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

