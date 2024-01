Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Gaststätteneinbrecher vorläufig festgenommen; Bewohner in Seniorenheim bestohlen: Wer kennt den Täter? Und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste ist wieder da - Offenbach

(lei) Die seit Montagmorgen vermisste 27-Jährige aus Offenbach ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Fahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

2. BMW ausgeschlachtet: Wer kann Täterhinweise geben? - Heusenstamm

(lei) Unbekannte hatten es in der Nacht zu Dienstag auf einen in der Stettiner Straße abgestellten BMW abgesehen und an beziehungsweise aus dem Wagen diverse Fahrzeugteile ausgebaut. In der Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag, 7.15 Uhr, zerstörten der oder die Täter die hintere Seitenscheibe des in Höhe der 40er-Hausnummern geparkten schwarzen 5ers und gelangten so in den Innenraum, wo sie das Lenkrad, das Tacho-Display, die Mittelkonsole und auch das Navigationsgerät ausbauten. Außen am Wagen demontierten sie zudem die Nebelscheinwerfer und entwendeten auch diese, sodass letztlich ein Stehlschaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstand. Kurios war der Umstand, dass die Kriminellen für die Tatbegehung Stoffteile unter anderem über den Motorraum und die Fahrzeugfront gelegt hatten, um damit vermutlich einem möglichen Fahrzeugalarm entgegenzuwirken. Die Kriminalpolizei bearbeitet den Fall nun und bittet um weitere Hinweise zu den Dieben unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Mutmaßlicher Gaststätteneinbrecher vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(lei) Noch ehe er im Objekt war, klickten für einen 35-Jährigen am frühen Mittwochmorgen in der Karlstraße die Handschellen mit der Folge, dass gegen ihn nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt wird. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 0.20 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass sich ein Mann gerade an der rückwärtigen Tür einer Gaststätte zu schaffen mache. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den Verdächtigen noch bei der Tatausführung ertappen und ihn vorläufig festnehmen. Den Schraubendreher, mit dem er offensichtlich die Tür aufbrechen wollte, steckte dabei noch im Türrahmen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der 35-Jährige mit auf die Dienststelle genommen. Da keine Haftgründe vorlagen wurde er im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Bewohner in Seniorenheim bestohlen: Wer kennt den Täter? - Rodgau-Dudenhofen

(sf/lei) 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkle kurze Haare - so lautet die Personenbeschreibung eines bislang unbekannten Mannes, der sich am Dienstagmorgen verdächtig in einem Altenheim in der Feldstraße 39 aufhielt und nach dem die Offenbacher Kripo nun sucht. Der mit einem schwarzen Rucksack und einer blauen Arbeitshose bekleidete Unbekannte, so die Annahme, könnte für einen Diebstahl aus einem dortigen unverschlossenen Patientenzimmer verantwortlich sein, bei dem ein Tablet sowie ein Smartphone gestohlen wurden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 7.45 und 8.10 Uhr. Weitere Hinweise zu der Person nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 31.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell