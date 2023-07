Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuerwehren in der Samtgemeinde Sittensen durch Sturmtief beschäftigt

Samtgemeinde Sittensen (ots)

Sturmtief "Poly" fegte gestern über Norddeutschland hinweg. Auch in der Samtgemeinde Sittensen waren die Feuerwehren beschäftigt mit den Schäden, die der Sturm angerichtet hat.

Die ersten Einsätze in der Mittagszeit mussten die Feuerwehren Wohnste und Lengenbostel abarbeiten. Hier versperrten umgestürzte Bäume die Fahrbahnen. Sie mussten mittels Motorsäge entfernt werden. Am Nachmittag musste die Feuerwehr Vierden dreimal ausrücken. Auf dem Ortsverbindungsweg von Vierden nach Ippensen Süd waren mehrere Bäume umgestürzt. Im Laufe des Nachmittages rückte die Feuerwehr Wohnste nochmal aus. In Sittensen kam es ebenfalls zu Einsätzen für die Sittenser Feuerwehr. Über eine Fußgängerbrücke an der Straße "Im Ostetal" stürzte ein Baum. Der Weg wurde lediglich nur abgesperrt. Der Baum wird dann vom Bauhof entfernt. In Vierden versperrte dann noch ein umgestürzter Baum den Radweg an der Hauptstraße. Dieser konnte dann noch zügig entfernt werden. Zum letzten Einsatz musste die Klein Meckelser Wehr ausrücken. In Klein Meckelsen drohte ein Baum zu fallen. Dieser wurde kurzerhand gefällt.

Glücklicherweise waren es nur kleinere Einsätze, wo die Feuerwehren mit beschäftigt waren. Auch Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Dank der guten Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren sind die Einsatzkräfte bestens auf diese Einsätze vorbereitet.

