Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall in Wilstedt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilstedt (ots)

Am Mittwoch Nachmittag den 28. Juni 2023 um 15:33 Uhr ertönten bei den Wilstedtern Kameraden die digitalen Meldeempfänger. Als Einsatzstichwort bekamen wir:"TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall in der Molkereistraße in Wilstedt."

Die Kameraden besetzten das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF und fuhren mit Alarm zur Einsatzstelle. Vor Ort stellt sich folgende Lage da: 2 Fahrzeuge haben sich im Kurvenbereich mit der Front touchiert, es waren insgesamt 3 Insassen betroffen. Keine Person war im Auto eingeklemmt. 2 davon konnten sogar selbstständig bzw. mit dem Rettungsdienst ihr Fahrzeug verlassen und wurden dann im Rettungswagen versorgt. Allerdings mussten wir bei einem Unfallfahrzeug unerwartet schweres hydraulisches Gerät in Form von Rettungsschere und Rettungsspreizer einsetzen, da dieses eine schonendere Rettung ermöglichte. Bei dem PKW wurde eine große Seitenöffnung geschaffen, da sich der Patientenzustand im Verlauf des Einsatzes etwas verschlechtere. Im Vorfeld wurde das Fahrzeug stabilisiert um keine weiteren Erschütterungen zuzulassen und der Brandschutz wurde sichergestellt. In Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr wurde ein Patienten vom Unfallfahrzeug bis in den Rettungswagen zusammen betreut und versorgt.

Parallel konnten die auslaufenden Betriebsstoffe mit Bindemittel abgebunden werden, dieses war eigentlich unser primärer Alarmierungsgrund. Alle 3 Insassen wurde in umliegende Krankenhäuser transportiert. Wir konnten dann nach etwas über 1 Stunde die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei übernahm im Anschluss die Einsatzstelle.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell