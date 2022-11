POL-IGB: Verkehrsunfall im großen Verkehrskreis an der A6 in St. Ingbert; Unfallzeugen gesucht

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 14.11.2022, zwischen 11:15 und 13:50 Uhr, ereignete sich in der Ensheimer Straße in St. Ingbert, unweit der Einmünding in die Heinrich-Laur-Straße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der bislang unbekannte Beteiligte befuhr die Ensheimer Straße in Richtung Innenstadt und streifte im Vorbeifahren den dort in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand ...

mehr